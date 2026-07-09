Bikers Gang in Mainpat: छत्तीसगढ़ के शिमला में बाइकर्स गैंग मचा रहे आतंक, सैलानी हो रहे परेशान- देखें Video

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट (Chhattisgarh's Shimla Mainpat) का मौसम बारिश के सीजन में काफी सुहावना हो गया है। बारिश के बीच ऐसा लगता है कि बादल जमीं पर उतर आए हों। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती देखने अंबिकापुर शहर के अलावा सरगुजा समेत छत्तीसगढ़ के अन्य जिले को लोग भी पहुंच रहे हैं। इस बीच पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मैनपाट में बाइकर्स गैंग (Bikers gang) तेज रफ्तार में बाइक चलाकर, साइलेंसर और हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। बाइक स्टार्ट कर उसकी धुन में ये डांस भी करते देखे जा रहे हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।