9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Bikers Gang in Mainpat: छत्तीसगढ़ के शिमला में बाइकर्स गैंग मचा रहे आतंक, सैलानी हो रहे परेशान- देखें Video

Bikers Gang in Mainpat video: बारिश के दिनों में मैनपाट का मौसम हो जाता है सुहावना, बाइक पर पहुंचे युवा सडक़ पर कहीं भी खड़े होकर तेज साइलेंसर और हॉर्न बजाकर लोगों को कर रहे परेशान
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 09, 2026

Bikers gang in Mainpat

Bikers gang in Mainpat, मैनपाट की सडक़ों पर बाइकर्स गैंग (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट (Chhattisgarh's Shimla Mainpat) का मौसम बारिश के सीजन में काफी सुहावना हो गया है। बारिश के बीच ऐसा लगता है कि बादल जमीं पर उतर आए हों। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती देखने अंबिकापुर शहर के अलावा सरगुजा समेत छत्तीसगढ़ के अन्य जिले को लोग भी पहुंच रहे हैं। इस बीच पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मैनपाट में बाइकर्स गैंग (Bikers gang) तेज रफ्तार में बाइक चलाकर, साइलेंसर और हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। बाइक स्टार्ट कर उसकी धुन में ये डांस भी करते देखे जा रहे हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार होकर करीब 50 की संख्या में युवा मैनपाट की सडक़ों पर खड़े होकर मस्ती के नाम पर हुड़दंग कर रहे हैं। वे बाइक (Bikers gang panic) को तेज आवाज में स्टार्ट कर तथा साइलेंसर बजाकर सेल्फी ले रहे हैं। कुछ युवा डांस भी करते दिखाई दे रहे हैं।

कनफोड़ू आवाज वाले साइलेंसर, बाइक के शोर और हो-हल्ला के दौरान वहां से होकर गुजरने वाले सैलानियों को काफी परेशानी होती है। साइलेंसर बजाने व हो-हल्ला करने के दौरान वे मोबाइल पर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि बाइकर्स गैंग के लोग रेसिंग बाइक (Bikers gang in Tourist place) को सडक़ों पर तेज रफ्तार में दौड़ाते हैं, ऐसे में किसी भी समय हादसे का डर बना रहता है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन व पुलिस से कार्रवाई की मांग भी उठ रही है।

Bikers gang video: पिछले साल भी वीडियो हुआ था वायरल

बता दें कि मैनपाट में बाइकर्स गैंग के युवाओं का आतंक कोई नया नहीं है। पिछले वर्ष भी ऐसे ही कुछ युवाओं को बाइक स्टार्ट कर हुड़दंग मचाते देखा गया था। उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

युवकों द्वारा मैनपाट में अपने परिवार के साथ घूमने आईं युवतियों व महिलाओं के गुजरने के दौरान बाइक पर स्टंट व तेज आवाज किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठी थी।

Snake Bite: मासूम बेटी रोते-रोते हाथ को दे रही थी झटका, पिता ने देखा तो पंजा पड़ा था काला, डॉक्टर बोले- करैत सांप ने डसा, हुई मौत

ये भी पढ़ें
Snake bite

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 07:40 pm

Published on:

09 Jul 2026 07:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Bikers Gang in Mainpat: छत्तीसगढ़ के शिमला में बाइकर्स गैंग मचा रहे आतंक, सैलानी हो रहे परेशान- देखें Video

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Newly Marriage Suicide: लव मैरिज के ढाई माह बाद युवती ने खाया जहर, पति को इशारों में बताया, मायके वाले बोले- दूसरी युवती से थे अवैध संबंध

Newly marriage suicide
अंबिकापुर

Budhapahad Road: नक्सलियों का प्रशिक्षण केंद्र रहे बूढ़ापहाड़ तक बनेगी सडक़! छत्तीसगढ़ सरकार से NOC मांगने पहुंचे झारखंड के वित्तमंत्री

Budhapahad road
अंबिकापुर

Bus Crushed Policemen: बस से कुचलकर बाइक सवार प्रधान आरक्षक की मौत, अंबिकापुर के लुचकी घाट पर हादसा, पत्नी ने लगाया था फोन

Bus accident
अंबिकापुर

Ayushman Card Fraud: लक्ष्मी नारायण अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड ब्लॉक बताकर मरीज से वसूले 1.60 लाख, फिर कार्ड से भी निकाल लिए 1.50 लाख

Ayushman card fraud
अंबिकापुर

Big Fraud: आरक्षक और उसकी पत्नी ने महिला से की 20 लाख ठगी, अंबिकापुर CSP का है ड्राइवर, लिए थे 30 लाख

Big fraud
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.