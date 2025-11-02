Panic of bikers gang: नाबालिग बाइकर्स गैंग के बढ़ते आतंक से लोग परेशान, शिक्षकों ने टीआई से कहा- प्लीज, कार्रवाई करें

सीतापुर। शहर में बढ़ती सडक़ दुर्घटना एवं नाबालिग बाइकर्स गैंग आतंक (Panic of bikers gang) के विरुद्ध टीचर्स एसोसिएशन ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। टीचर्स एसोसिएशन ने शहर में बढ़ती दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि पर रोकथाम के लिए बाइकर्स गैंग के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नाबालिग स्कूली छात्रों ने बाइक से स्कूटी सवार प्रधानपाठिका को टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को रायपुर में इलाज जारी है।