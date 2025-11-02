Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Panic of bikers gang: नाबालिग बाइकर्स गैंग के बढ़ते आतंक से लोग परेशान, शिक्षकों ने टीआई से कहा- प्लीज, कार्रवाई करें

Panic of bikers gang: मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखे जैसी आवाज निकालकर राहगीरों को करते हैं परेशान, स्कूली छात्र भी बाइक से मचाते हैं हुड़दंग, प्रधानपाठिका को मारी थी टक्कर, रायपुर में हैं भर्ती

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 02, 2025

Panic of bikers gang

Teachers reached in police station (Photo- Patrika)

सीतापुर। शहर में बढ़ती सडक़ दुर्घटना एवं नाबालिग बाइकर्स गैंग आतंक (Panic of bikers gang) के विरुद्ध टीचर्स एसोसिएशन ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। टीचर्स एसोसिएशन ने शहर में बढ़ती दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि पर रोकथाम के लिए बाइकर्स गैंग के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नाबालिग स्कूली छात्रों ने बाइक से स्कूटी सवार प्रधानपाठिका को टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को रायपुर में इलाज जारी है।

बता दें कि मॉडिफाइड साइलेंसर एवं बाइक की तेज रफ्तार (Panic of bikers gang) से लोगों के नाक में दम करना बाइकर्स की दिनचर्या में शामिल हो गया है। खासकर बाइक से स्कूल आने जाने वाले नाबालिग स्कूली छात्रों के गैंग ने ज्यादा उत्पात मचा रखा है। इसकी वजह से शहर का माहौल खराब होने के साथ लोगों में हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

विगत दिनों छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर आ रही स्कूटी सवार प्रधानपाठिका विनीता सोनी को बाइक सवार नाबालिग स्कूली छात्रों ने सामने से ठोकर मार दी थी, इस दुर्घटना (Panic of bikers gang) के बाद प्रधानपाठिका बुरी तरह घायल हो गई एवं उनके स्कूटी के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। नाबालिग स्कूली छात्रों के ठोकर से बुरी तरह घायल प्रधानपाठिका को प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर ले जाया गया।

जहां उनकी हालत नाजुक देख डॉक्टर ने उन्हें रायपुर रेफर कर दिया, यहां उनका उपचार चल रहा है। नाबालिग बाइकर्स गैंग के शहर में बढ़ते आतंक (Panic of bikers gang) एवं होने वाली सडक़ दुर्घटना को देखते हुए टीचर्स एसोसिएशन थाने पहुंच प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शहर में उत्पात मचाने वाले बाइकर्स गैंग के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान टीचर्स एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष सुशील मिश्रा, रामबिहारी गुप्ता, संतोष सिंह, रंजन सोनी, सुग्रीव गुप्ता, रचना सोनी, आरती सोनी, मेहताब आलम, सुनील पैंकरा, अजय गुप्ता, रविंद्र द्विवेदी समेत काफी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस संबंध में थाना प्रभारी सीआर चंद्रा ने बाइकर्स गैंग के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई की बात कही है।

Panic of bikers gang: खतरे में डालते हैं दूसरों की जान

टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि कार्रवाई के अभाव में नाबालिग बाइकर्स गैंग (Panic of bikers gang) द्वारा सडक़ों पर स्टंट करना व एक दूसरे से रेस लगाकर शहर में हंगामा करना आम बात हो गई है। आपस में रेस लगाकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बाइकर्स गैंग अपने साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं।

