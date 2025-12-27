Weather report 2025: अंबिकापुर में जनवरी से मई 2025 तक मौसम में दिखे असामान्य उतार-चढ़ाव, कई नए रिकॉर्ड दर्ज

अंबिकापुर. अंबिकापुर में वर्ष 2025 के जनवरी से मई तक का मौसम सामान्य से काफी अलग और रिकॉर्ड तोड़ रहा। भारतीय मौसम विभाग के 57 वर्षों के आंकड़ों की तुलना (Weather report 2025) में इस अवधि में तापमान और वर्षा दोनों में कई नए कीर्तिमान बने, जो बदलते जलवायु संकेतों की ओर इशारा करते हैं। जनवरी 2025 में जहां सर्दी और गर्मी दोनों ने चौंकाया। मासिक औसत अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। 24 जनवरी को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले 57 वर्षों में इस तिथि का सबसे अधिक रहा। इसी तरह 25 और 30 जनवरी को भी नए रिकॉर्ड बने। वहीं न्यूनतम तापमान का औसत 7.7 डिग्री रहा। 9 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री तक गिरा, जबकि 27 जनवरी को 5.3 डिग्री के साथ उस तिथि का अब तक का सबसे ठंडा रिकॉर्ड बना। पूरे माह वर्षा शून्य रही।