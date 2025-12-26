Chhattisgarh Weather: अगले 2 दिन और बढ़ेगी ताबड़तोड़ ठंड, उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट

Chhattisgarh Weather: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर फ्लाइटों के विलंब से आने का सिलसिला लगातार जारी है। कोहरे के कारण बेंगलूरू, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 2-3 घंटे विलंब से रायपुर पहुंची। इन फ्लाइटों के विलंब से रायपुर पहुंचने के कारण अन्य उड़ानों पर असर पड़ा। इसके चलते अन्य के शेड्यूल प्रभावित हुआ। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि दिल्ली से सुबह और शाम को उड़ान भरने वाली पर फ्लाइटें प्रभावित हुई हैं।