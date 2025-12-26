26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Weather: अगले 2 दिन और बढ़ेगी ताबड़तोड़ ठंड, उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट

Chhattisgarh Weather: राजधानी समेत उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।

1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 26, 2025

2 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान (photo source- Patrika)

2 डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Weather: राजधानी समेत प्रदेश में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिरेगा। इससे ठंड हल्की बढ़ेगी। उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ पैकेट में शीतलहर चलने की भी संभावना है। घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों बाद न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

Chhattisgarh Weather: तापमान गिरने पर पारा 13 डिग्री आने की संभावना

राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से केवल 0.5 डिग्री ज्यादा है। इस माह ऐसा पहली बार हुआ है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा है। जबकि 1 दिसंबर से न्यूनतम तापमान सामान्य से कम ही रहा है। तापमान गिरने पर पारा 13 डिग्री पर आ सकता है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री व अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

हालांकि इस माह राजधानी में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री पर आ चुका है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। प्रदेश में अंबिकापुर पिछले एक माह से सबसे ठंडा गुजर रहा है। वहां पारा 5.7 डिग्री रहा। यहां करीब 15 दिनों से शीतलहर जैसी स्थिति है। प्रदेश के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए कई स्थानों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।

कोहरे के कोहराम से उड़ानों पर असर

Chhattisgarh Weather: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर फ्लाइटों के विलंब से आने का सिलसिला लगातार जारी है। कोहरे के कारण बेंगलूरू, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 2-3 घंटे विलंब से रायपुर पहुंची। इन फ्लाइटों के विलंब से रायपुर पहुंचने के कारण अन्य उड़ानों पर असर पड़ा। इसके चलते अन्य के शेड्यूल प्रभावित हुआ। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि दिल्ली से सुबह और शाम को उड़ान भरने वाली पर फ्लाइटें प्रभावित हुई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 07:49 am

Published on:

26 Dec 2025 07:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Weather: अगले 2 दिन और बढ़ेगी ताबड़तोड़ ठंड, उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BSc Nursing Admission: एडमिशन की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी, प्रदेश में 57% सीटें अब भी खाली

प्रदेश में BSc Nursing की 57 फीसदी सीटें खाली (photo source- Patrika)
रायपुर

ABVP Adhiveshan: परिषद अधिवेशन में गूंजा मुद्दा, शिक्षकों के 30 हजार से अधिक पद खाली, ABVP ने जताई चिंता

शिक्षकों की भारी कमी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित (photo source- Patrika)
रायपुर

गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन गलत

गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन गलत(photo-patrika)
रायपुर

Nursing Admission 2025: नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन की तारीख बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक मिलेगा मौका

नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन की तारीख बढ़ी (photo source- Patrika)
रायपुर

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 की घोषणा, छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ प्रशासनिक नवाचारों को मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 की घोषणा, छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ प्रशासनिक नवाचारों को मिलेगा सम्मान
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.