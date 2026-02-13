वन मंत्री केदार कश्यप ने रखा दो साल का लेखा-जोखा, वन क्षेत्रों का दायरा बढ़ा, बाघ 17 से बढ़कर 35

राज्य में बाघ संरक्षण के लिए गुरु घासीदास- तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का गठन किया गया है। 2022 में प्रदेश में 17 बाघ थे, जो अब बढ़कर 35 हो गए हैं। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य टाइगर रिजर्व से बाघों के स्थानांतरण की अनुमति भी प्राप्त हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा दिसंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन एवं वृक्ष आवरण में लगभग 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वनों की गुणवत्ता और पारिस्थितिक संतुलन में सुधार का प्रमाण है।

वनभैंसा-पहाड़ी मैना का भी संरक्षण