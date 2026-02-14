Holi: 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान, अबतक 4 जोड़ी का ऐलान, यात्रियों की बढ़ी चिंता

होली में अब केवल 16 दिन शेष हैं। 3 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में प्रमुख रूटों की ट्रेनों में अभी से लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। सीमित संख्या में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा और उनकी बुकिंग एक साथ खुलने से यात्रियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है। जिन यात्रियों को इन ट्रेनों में सीट नहीं मिलेगी, उनके लिए वैकल्पिक ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना और कठिन हो सकता है। रेलवे के सामने त्योहार के दौरान अधिकतम यात्रियों को कन्फर्म सीट उपलब्ध कराना चुनौती बन गया है।