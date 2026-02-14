यूएसटीआर में जल्द खुलेगा सीआरपीएफ कैंप, वाइल्ड लाइफ के लिए बनेगी स्टैंडिंग कमेटी

साथ ही वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में जागरुकता बढ़ाने और युवाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाते हुए अत्यावश्यक कार्यों को ही वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में बिना किसी छेड़छाड़ के पूर्ण करने पर बल दिया। उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप सभी गतिविधियों के संचालन की बात कही। बोर्ड की बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक धरमजीत सिंह, मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण कुमार पाण्डेय सहित बोर्ड के सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।