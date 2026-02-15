Road Accident: दर्दनाक हादसा… ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार मजदूर की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बताया जा रहा है कि बोधीराम दो भाइयों में छोटा था। कुछ साल पहले उसके बड़े भाई की भी सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। इसके बाद से वही पूरे परिवार का सहारा बना हुआ था। उसके वृद्ध माता-पिता—62 वर्षीय मां गणेशी बाई और 69 वर्षीय पिता हेमलाल चौहान—अब पूरी तरह असहाय हो गए हैं। पत्नी पद्मिनी चौहान (30) और तीन छोटे बच्चे करुणा (8), खिलेश्वरी (6) और रोहन (3) के सिर से भी सहारा उठ गया है। अचानक आई इस त्रासदी ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।