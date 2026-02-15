Road Accident: दर्दनाक हादसा… ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार मजदूर की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बाइक सवार मजदूर को ट्रक ने रौंदा (photo source- Patrika)
Road Accident: सिलतरा औद्योगिक एरिया स्थित अविनाश लॉजिस्टिक पार्क में शनिवार शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी को टक्कर मार दी। चोटें इतनी गंभीर थीं कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना धरसींवा थाना क्षेत्र की है।
मृतक की पहचान बोधीराम चौहान (33) के रूप में हुई है, जो ग्राम बिछिया, सरायपाली का रहने वाला था। वह पिछले तीन साल से सिलतरा स्थित श्रीराम प्लास्ट (पाइप निर्माण इकाई) में मजदूरी कर रहा था। शनिवार शाम वह अपनी मोटरसाइकिल (CG 04 CT 8965) से किसी आवश्यक कार्य के लिए फैक्ट्री परिसर से बाहर निकला था।
इसी दौरान ट्रक (CG 04 J 5043) ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई। फैक्ट्री के सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों ने उसे तुरंत शहीद योगेंद्र शर्मा शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
बताया जा रहा है कि बोधीराम दो भाइयों में छोटा था। कुछ साल पहले उसके बड़े भाई की भी सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। इसके बाद से वही पूरे परिवार का सहारा बना हुआ था। उसके वृद्ध माता-पिता—62 वर्षीय मां गणेशी बाई और 69 वर्षीय पिता हेमलाल चौहान—अब पूरी तरह असहाय हो गए हैं। पत्नी पद्मिनी चौहान (30) और तीन छोटे बच्चे करुणा (8), खिलेश्वरी (6) और रोहन (3) के सिर से भी सहारा उठ गया है। अचानक आई इस त्रासदी ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।
धरसींवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए चीरघर में सुरक्षित रखवाया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कर शव अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जाएगा। मामले में आगे की जांच जारी है।
