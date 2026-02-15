15 फ़रवरी 2026,

रविवार

रायपुर

प्रदेश भाजपा आईटी सेल की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, टीम में 28 पदाधिकारी शामिल

रायपुर। कार्यकारिणी में सह संयोजक, कार्यालय प्रभारी, सह कार्यालय प्रभारी, संभाग प्रभारी के साथ प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 15, 2026

BJP may also give tickets to candidates above 70 years of age in the 2027 assembly elections

भाजपा

रायपुर। प्रदेश भाजपा के आईटी सेल की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। कार्यकारिणी में सह संयोजक, कार्यालय प्रभारी, सह कार्यालय प्रभारी, संभाग प्रभारी के साथ प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

इसमें सह संयोजक संदीप उपारकर, अरुण साहू, संजय सोनी, प्रमोद सिंह, सौरभ कौतू, विक्की रवानी, कार्यालय प्रभारी लोकेश पवार, सह कार्यालय प्रभारी शैलेश दीक्षित, संभाग प्रभारी पंकज आचार्य, भरत भंबवानी, पंकज श्रीवास्तव, सागर मयानी, आशीष पटेल, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राहुल डूकरे, उरदो ठाकुर, मिनी पांडेय, अमित डोए, भरत ठक्कर, प्रीतपाल सिंह छाबड़ा, एजाज अहमद, सौरभ मिश्रा, वर्षा दीवान, करण कश्यप, मनीष सिंह, गौरव सिन्हा, रोशन साहू, सूर्यप्रताप सिंह शामिल हैं।

Published on:

15 Feb 2026 01:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / प्रदेश भाजपा आईटी सेल की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, टीम में 28 पदाधिकारी शामिल

