Neet PG: माइनस मार्किंग वाले छात्र को नहीं मिली पीजी सीट, मापअप राउंड की आवंटन सूची जारी

तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की 39 सीटें हैं। इसके लिए 64 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। पहले-दूसरे कंबाइंड राउंड में दो छात्राें ने प्रवेश लिया है। इसलिए मापअप राउंड के लिए 37 छात्रों का आवंटन किया गया है। इनमें नीट पीजी में 108 अंक वालों की सीट मिली है। हालांकि इसकी अधिकृत फीस 90 हजार यूएसए डॉलर सालाना है। पीजी तीन साल का कोर्स होता है इसलिए इसकी पूरी फीस 2.44 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी इसमें काेई सामान्य परिवार का छात्र पीजी नहीं कर सकता। ज्यादातर छात्र बिजनेसमैन व डॉक्टर के बेटे या रिश्तेदार होते हैं। प्रदेश में स्पांसरशिप एनआरआई कोटा का नियम लागू है। इसके तहत दो पीढ़ी तक के रिश्तेदार इस कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं।