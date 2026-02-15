Maha Shivratri: महादेव के जयघोष से गूंजेंगे शिवालय, शहरवासी बनेंगे बाराती

राजधानी में रविवार को महाशिवरात्रि पर शिवालयों में महादेव का जयघोष होगा। शहरभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अनेक स्थानों पर भंडारे किए जाएंगे। शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। भक्तों ने शनिवार को विधि-विधान से भोलेबाबा और माता पार्वती को हल्दी, मेहंदी लगाई और बेलपत्र में लग्न पत्री अर्पण कर भगवान के विवाहोत्सव का न्योता देवताओं और भक्तों को दिया। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और महाआरती में होने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने वालंटियर तैनात करने की तैयारी की है।