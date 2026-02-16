CG Budget 2026: 24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, वित्त मंत्री ओपी बोले- महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए रहेगा खास

CG Budget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधारी तीसरी बार 24 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इसकी जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी है। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है वहीं दूसरे दिन यानी 24 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। मंत्री ने बजट को लेकर मीडिया को जानकारी दी। कहा कि यह बजट नई थीम और नए विजन के साथ आएगा।