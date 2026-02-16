CG Budget 2026: 24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, वित्त मंत्री ओपी बोले- महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए रहेगा खास

24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट ( Photo - Patrika )
CG Budget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधारी तीसरी बार 24 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इसकी जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी है। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है वहीं दूसरे दिन यानी 24 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। मंत्री ने बजट को लेकर मीडिया को जानकारी दी। कहा कि यह बजट नई थीम और नए विजन के साथ आएगा।
इसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। खासकर महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि बजट विजन 2047 पर फोकस रहेगा, जो ज्ञान-गति के बाद इस बार भी नया थीम होगा। बता दें कि बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी।
सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सदन को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगे की योजनाओं की जानकारी देंगे। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का विवरण सदन में पेश करेगी। इसके साथ ही विकास कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी।
