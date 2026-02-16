SIR News: रायपुर में 5.21 लाख मतदाताओं को नोटिस, 1852 के नाम कटे… 21 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची

वहीं सी कैटेगरी में लगभग 1.33 लाख मतदाता और लॉजिकल एरर में 4.22 लाख मतदाताओं को नोटिस दिया गया। कुल मतदाता की बात करें तो रायपुर जिले में 18 लाख 92 हजार 523 मतदाता हैं। इसमें शुरुआती चरण में ही 4 लाख 94 हजार 485 मतदाताओं के नाम काटे गए। जिसके बाद कई मतदाताओं ने नोटिस और नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा जिसमें 30 हजार से अधिक मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। इस अनुसार 2 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम रायपुर जिले से काटे गए।