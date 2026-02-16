ड्रोन कैमरों से होगी प्रदेश की खदानों की निगरानी, 14 एजेंसियां रेस में, 2 मार्च को फाइनल ऑक्शन

इस योजना के तहत खदानों में हो रहा अवैध उत्खनन पर अंकुश तो लगेगा ही, साथ ही खनिज माफियाओं पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। ड्रोन कैमरों के जरिए खदान में अवैध उत्खनन में शामिल वाहन एवं मशीनों को आसानी से जब्ती बनाया जा सकेगा। वहीं इस कार्रवाई से खदान में मौजूद लोगों को भी फुटेज के माध्यम से पकड़ा जा सकेगा। उनकी गिरफ्तारी से अवैध खनन कराने वालों के नाम भी सामने आएंगे, जिससे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी।