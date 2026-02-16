16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

ड्रोन कैमरों से होगी प्रदेश की खदानों की निगरानी, 14 एजेंसियां रेस में, 2 मार्च को फाइनल ऑक्शन

Raipur News: प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके लिए अब छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) ने टेंडर निकाल दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 16, 2026

ड्रोन कैमरों से प्रदेश की खदानों की निगरानी (फोटो सोर्स- Freepik)

ड्रोन कैमरों से प्रदेश की खदानों की निगरानी (फोटो सोर्स- Freepik)

CG News: प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके लिए अब छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) ने टेंडर निकाल दिया है। जानकारी के अनुसार अब तक 14 एजेंसियों ने आवेदन किए हैं। बताया जा रहा है कि यह सारी एजेंसियां डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) अंतर्गत संचालित हैं।

टेंडर के लिए आवेदन भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से मंगाए गए हैं। इनमें से टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों के आवेदनों की जांच के बाद 18 फरवरी को फाइनल किया जाएगा। कि इस ऑक्शन में कौन-कौन से कंपनियां शामिल होंगी। इसके बाद 2 मार्च को फाइनल ऑक्शन होगा, जिसमें न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी से अनुबंध किया जाएगा।

एजेंसी के साथ जुड़ेंगे 5 इम्पैनल

जानकारी के अनुसार, इस टेंडर में एजेंसी के साथ 5 इम्पैनल भी जुड़े रहेंगे। जो दिन-रात किसी भी समय सूचना या शिकायत मिलने पर रेत, मुरुम, गिट्टी सहित अन्य खदानों पर बगैर समय गंवाए पहुंचेगी और उस खदान की ड्रोन कैमरों के जरिए लाइव स्ट्रीङ्क्षमग कर सीधे इसकी तस्वीरें सीधें कंट्रोल रूम में दिखेगी। इन तस्वीरों के आधार पर संबंधित खदान में अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्काल टीम भेजी जाएगी।

खनिज माफियाओं पर होगी कार्रवाई

इस योजना के तहत खदानों में हो रहा अवैध उत्खनन पर अंकुश तो लगेगा ही, साथ ही खनिज माफियाओं पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। ड्रोन कैमरों के जरिए खदान में अवैध उत्खनन में शामिल वाहन एवं मशीनों को आसानी से जब्ती बनाया जा सकेगा। वहीं इस कार्रवाई से खदान में मौजूद लोगों को भी फुटेज के माध्यम से पकड़ा जा सकेगा। उनकी गिरफ्तारी से अवैध खनन कराने वालों के नाम भी सामने आएंगे, जिससे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 08:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ड्रोन कैमरों से होगी प्रदेश की खदानों की निगरानी, 14 एजेंसियां रेस में, 2 मार्च को फाइनल ऑक्शन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़! हेरोइन और एमडीएमए के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार, 18.81 ग्राम ड्रग्स बरामद

हेरोइन और एमडीएमए के साथ आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

बड़ा फर्जीवाड़ा! डेढ़ करोड़ के आलीशान फार्महाउस को 11 लाख का खाली प्लॉट बताकर कराई रजिस्ट्री, राजस्व विभाग कटघरे में

(पत्रिका फाइल फोटो)
रायपुर

SIR News: रायपुर में 5.21 लाख मतदाताओं को नोटिस, 1852 के नाम कटे… 21 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची

SIR Update: सोर्स- पत्रिका न्यूज
रायपुर

होली से पहले किसानों को 10 हजार करोड़ की सौगात! कोसमनारा धाम से CM साय ने किया बड़ा ऐलान, जानें क्या कहा?

कोसमनारा धाम में CM विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

Patrika Interview: अभिनेत्री समता सागर बोलीं- रोना, चिल्लाना और साजिशें ही महिला किरदारों की पहचान बन गई हैं..

Actress samta sagar interview
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.