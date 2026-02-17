कैसे सुधरेगी व्यवस्था: ट्रैफिक सिस्टम को ध्वस्त कर रहे पौने 2 लाख ईवी

रायपुर शहर में 27 हजार से ज्यादा ईवी सड़कों पर दौड़ रही है। पुलिस का कहना है कि पुराने कैमरे इन ग्रीन प्लेटों को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। यदि अपराधियों ने इन वाहनों का इस्तेमाल किया तो सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो सकता है। बता दें कि पुराने आईटीएमएस कैमरे (2016–17 में लगाए गए) ग्रीन प्लेट के अंकों को 25 फीट की दूरी से नहीं पढ़ पा रहे। जबकि सामान्य वाहनों की नंबर प्लेट 40 फीट की दूरी से आसानी से रिकॉर्ड हो जाती है। इस समय शहर में 1400 कैमरे हैं जिनमें से 400 से अधिक एआई आधारित हैं। इसके अलावा 3500 निजी कैमरों पर भी पुलिस नजर रखती है।