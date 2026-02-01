छत्तीसगढ़ के 80 हजार से अधिक मतदाताओं के कटेंगे नाम, अब करीब 1.84 करोड़ रह जाएंगे मतदाता

निर्वाचन से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 64 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस दिया गया था। इसमें से प्रदेशभर के सी कैटेगरी वाले (जिनके दस्वावेज अपूर्ण हैं) ऐसे 6.40 लाख मतदाताओं को नोटिस दिया गया। वहीं, करीब 58 लाख लॉजिक एरर ( पिता-पुत्र की आयु में 15-40 का अंतर, दादा-पोते में 40 साल का अंतर और 6 बच्चे वाले पिता, सेम नाम वाले पिता) वाले मतदाताओं को नोटिस दिया गया।