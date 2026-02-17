कैसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था: स्कूलों में डिजिटल संसाधनों की कमी, नई शिक्षा नीति की राह में बड़ी चुनौती

यूडाइस की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 18091 स्कूलों में कक्षा छठी या उससे ऊपर की पढ़ाई संचालित होती है। इनमें से केवल 15 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर या आईसीटी लैब की सुविधा उपलब्ध है, जबकि सिर्फ 66 प्रतिशत स्कूलों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है। संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह आंकड़े सामने आए हैं, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक बुनियादी डिजिटल ढांचे को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक न तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है और न ही नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।