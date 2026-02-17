असम विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ के तीन मंत्रियों और एक सांसद को मिली प्रचार की जिम्मेदारी

बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव को जहां असम में 9 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी को वहां पर 10 विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा मिला है। वे करीब एक सप्ताह के असम प्रवास पर हैं। इसके अलावा दुर्ग के सांसद विजय बघेल को डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र के 10 विधानसभा क्षेत्रों की कमान सौंपी गई है।