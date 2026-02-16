बड़ा फर्जीवाड़ा! डेढ़ करोड़ के आलीशान फार्महाउस को 11 लाख का खाली प्लॉट बताकर कराई रजिस्ट्री, राजस्व विभाग कटघरे में

राजस्व कार्यालय में रोज सैकड़ों रजिस्ट्री होती है। अधिकारी मौके पर जाकर प्लाट, मकान आदि का स्थल निरीक्षण नहीं करते हैं। इससे वास्तविक मूल्यांकन भी नहीं होता है। केवल ऑफिस में बैठकर गाइडलाइन दरों के हिसाब से रेट तय करते हैं, लेकिन प्लॉट या जमीन में निर्माण संबंधी जांच नहीं करते हैं। इससे राजस्व का भारी नुकसान होता है। गिने-चुने लोगों के रजिस्ट्री प्रकरण में स्थल निरीक्षण करते हैं। सलोनी के फार्महाउस की रजिस्ट्री के मामले में भी अधिकारियों की अनदेखी उजागर हुई है। मामले की जानकारी जिला पंजीयक से लेकर उपपंजीयक को भी है।