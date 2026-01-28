हाय-हैलो ऑनलाइन में पैसा है क्या…? WP पर आए मैसेज से मोबाइल नंबर हैक, आंबा कार्यकर्ता के खाते से 3.12 लाख की ठगी

फोटो सोर्स: पत्रिका
CG Thagi News: राजनांदगांव जिले के खडगांव थाना क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बैंक खाते से साइबर अपराध के माध्यम से 3 लाख 12 हजार 349 रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थिया सुनिता निषाद पति बिसनाथ निषाद निवासी ग्राम वाको ने 20 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई है कि उनका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा खडगांव में खाता है। मोबाइल नंबर लिंक है। इसी मोबाइल नंबर का उपयोग वह बैंकिंग कार्य, व्हाट्सऐप संदेश तथा अपने आंगनबाड़ी कार्य से संबंधित जानकारी भेजने के लिए करती थी।
इस बात की जानकारी उसने पति व पुत्र को दी। 10 जनवरी को खाते से पैसे निकालने जब वह बैंक पहुंची और खाते की जानकारी ली, तब शाखा प्रबंधक ने बताया कि उसके खाते से 10 से 14 दिसंबर के बीच अलग-अलग यूपीआई के माध्यम से कुल 3 लाख 12 हजार 349 रुपए निकाल लिए गए हैं। पुलिस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
आवेदिका ने बताया कि माह मई 2025 में उसके पति बिसनाथ निषाद ने ग्राम रेंगाकठेरा स्थित 75 डिसमिल पैतृक भूमि को 8 लाख 50 हजार रुपए में बेचा था। 4 जून 2025 को इस राशि में से 6 लाख रुपए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा खडगांव में आवेदिका के खाते में जमा किए गए थे। 2 दिसंबर 2025 को आवेदिका ने उपयोग के लिए 10 हजार रुपए निकाले, इसके बाद खाते में 3 लाख 12 हजार 348 रुपए 75 पैसे शेष थे।
6 जनवरी को उसके मोबाइल नंबर के व्हाट्सऐप पर हाय हैलो ऑनलाइन में पैसा है क्या" जैसे संदेश आने लगे। इसके साथ ही उसके संपर्क सूची में दर्ज कई लोगों ने फोन कर पूछा गया कि क्या उसने इस प्रकार के पैसे से संबंधित मैसेज भेजे हैं। तब आवेदिका को संदेह हुआ कि उसका मोबाइल नंबर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैक कर लिया है और रकम की ठगी कर ली।
