हाय-हैलो ऑनलाइन में पैसा है क्या…? WP पर आए मैसेज से मोबाइल नंबर हैक, आंबा कार्यकर्ता के खाते से 3.12 लाख की ठगी

आवेदिका ने बताया कि माह मई 2025 में उसके पति बिसनाथ निषाद ने ग्राम रेंगाकठेरा स्थित 75 डिसमिल पैतृक भूमि को 8 लाख 50 हजार रुपए में बेचा था। 4 जून 2025 को इस राशि में से 6 लाख रुपए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा खडगांव में आवेदिका के खाते में जमा किए गए थे। 2 दिसंबर 2025 को आवेदिका ने उपयोग के लिए 10 हजार रुपए निकाले, इसके बाद खाते में 3 लाख 12 हजार 348 रुपए 75 पैसे शेष थे।