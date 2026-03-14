CG Accident: डिक्की में सामान रखते समय बस लुढक़ी, दबने से चालक की दर्दनाक मौत

CG Accident: राजनांदगाव के गंज चौक के पास शुक्रवार को सुबह 8.30 बजे दर्दनाक हादसे में बस चालक की मौत हो गई। राजनांदगांव से बालोद जा रही बस में सामान डिक्की में लोड करते समय अचानक बस लुढ़क गई। इसकी चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 27 वर्षीय भागीरथी साहू निवासी सिंघोला बस में सामान लोड कर रहा था।
ढलान में खड़ी बस अचानक पीछे की ओर लुढक़ गई और वह उसके पहिए के नीचे दब गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
आनन-फानन में ड्राईवर कुछ समझ पाता बस पीछे लुढकते हुए सीधे पीछे दीवार से जा टकराया। इससे ड्राईवर बस और दीवार के बीच दब गया। इस घटना में ड्राईवर भागीरथी साहू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को जांच में लिया। सुबह बस में ड्राईवर के दबने से मौत की खबर सामने आने पर गंज चौक में हडक़ंप की स्थिति निर्मित हो गई थी।
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