CG Accident: डिक्की में सामान रखते समय बस लुढक़ी, दबने से चालक की दर्दनाक मौत

आनन-फानन में ड्राईवर कुछ समझ पाता बस पीछे लुढकते हुए सीधे पीछे दीवार से जा टकराया। इससे ड्राईवर बस और दीवार के बीच दब गया। इस घटना में ड्राईवर भागीरथी साहू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को जांच में लिया। सुबह बस में ड्राईवर के दबने से मौत की खबर सामने आने पर गंज चौक में हडक़ंप की स्थिति निर्मित हो गई थी।