Constable Bribe Video: वर्दी पर दाग! डायल 112 में पैसे लेते दिखा आरक्षक, वायरल वीडियो से मचा बवाल

सूत्रों के अनुसार, यह मामला एक किसान के खेत में लगे बबूल के पेड़ों की कटाई से जुड़ा है। आरोप है कि लकड़ी ठेकेदार से कार्रवाई न करने के बदले पैसे की मांग की गई। इस पूरे प्रकरण में दिनेश पटेल नामक आरक्षक पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो घुमका थाने में पदस्थ बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल चुका है और लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर रहा है।