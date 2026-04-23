23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

E-KYC for Ration Card: ई-केवाईसी अनिवार्य… तभी मिलेगा तीन माह का राशन एक साथ, 498 दुकानों में प्रक्रिया शुरू

E-KYC for Ration Card: राजनांदगांव में पीडीएस के तहत अप्रैल से जून 2026 तक का राशन एक साथ दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए हितग्राहियों को ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य किया गया है।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Apr 23, 2026

E-KYC for Ration Card: ई-केवाईसी अनिवार्य... तभी मिलेगा तीन माह का राशन एक साथ, 498 दुकानों में प्रक्रिया शुरू(photo-patrika)

E-KYC for Ration Card: ई-केवाईसी अनिवार्य... तभी मिलेगा तीन माह का राशन एक साथ, 498 दुकानों में प्रक्रिया शुरू(photo-patrika)

E-KYC for Ration Card: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अप्रैल, मई और जून 2026 का चावल एक साथ जारी करने का फैसला किया है। इस पहल से हितग्राहियों को बार-बार राशन दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एकमुश्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

E-KYC for Ration Card: ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया

हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के सभी राशनकार्डधारियों को आधार सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी उन्हें तीन माह का राशन जारी किया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि बिना ई-केवाईसी किसी भी हितग्राही को राशन नहीं मिलेगा।

498 राशन दुकानों में चल रही प्रक्रिया

जिले में संचालित 498 उचित मूल्य दुकानों में ई-केवाईसी की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अधिकांश दुकानों में चावल का भंडारण पूरा कर लिया गया है, ताकि वितरण के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए।

‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ के तहत आधार सत्यापन जरूरी

खाद्य विभाग के अनुसार ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना के तहत सभी हितग्राहियों का आधार सत्यापन आवश्यक है। ई-पॉस मशीन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो पूरी तरह निःशुल्क है।

फिंगरप्रिंट और फेस ई-केवाईसी से होगी प्रक्रिया पूरी

राशनकार्डधारी मुखिया सहित सभी सदस्यों को अपने आधार के साथ दुकान पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) सत्यापन कराना होगा। वहीं जिनका फिंगरप्रिंट संभव नहीं है, उनके लिए फेस ई-केवाईसी सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे मोबाइल एप के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन व्यवस्था

खाद्य विभाग ने अपील की है कि यदि किसी भी हितग्राही को राशन वितरण में समस्या आती है या अनियमितता होती है, तो वे तत्काल खाद्य निरीक्षक या जिला खाद्य कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

लोगों को मिलेगी राहत

इस व्यवस्था से हितग्राहियों को एक साथ तीन माह का राशन मिलने से राहत मिलेगी और वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनने की उम्मीद है। हालांकि ई-केवाईसी की अनिवार्यता को लेकर लोगों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 04:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / E-KYC for Ration Card: ई-केवाईसी अनिवार्य… तभी मिलेगा तीन माह का राशन एक साथ, 498 दुकानों में प्रक्रिया शुरू

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नक्सल संगठन को झटका! महिला माओवादी टेटकी ने किया सरेंडर, 15 साल की उम्र में बनी थी नक्सली

नक्सल संगठन को झटका (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

5% मुनाफे का झांसा देकर 15 करोड़ की ठगी, गिरफ्तारी न होने पर SP ऑफिस पहुंचे पीड़ित

15 करोड़ की ठगी (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

35 साल बाद लौटे पूर्व नक्सली, बोले- परिस्थितियों ने धकेला था हिंसा की राह पर, लोकल स्तर पर जुटाते थे फंड, जानें आपबीती

सरेंडर 15 नक्सलियों ने बताई आपबीती (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

Chemical Drinks Health Risk: गर्मी में ‘ठंडक’ के नाम पर जहर! नकली मिनरल वाटर और केमिकल ड्रिंक्स का खेल

गर्मी में ‘ठंडक’ के नाम पर जहर (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

Double Murder Case: नंदई डबल मर्डर केस, 4 साल बाद 11 आरोपियों को उम्रकैद, दो आरोपी हुए दोषमुक्त

Double Murder Case: नंदई डबल मर्डर केस, 4 साल बाद 11 आरोपियों को उम्रकैद, दो आरोपी हुए दोषमुक्त
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.