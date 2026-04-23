E-KYC for Ration Card: ई-केवाईसी अनिवार्य… तभी मिलेगा तीन माह का राशन एक साथ, 498 दुकानों में प्रक्रिया शुरू

E-KYC for Ration Card: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अप्रैल, मई और जून 2026 का चावल एक साथ जारी करने का फैसला किया है। इस पहल से हितग्राहियों को बार-बार राशन दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एकमुश्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।