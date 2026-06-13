छत्तीसगढ़ की बेटी भारतीय महिला टीम की उपकप्तान, विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मान, दी एक लाख की सहायता राशि

बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने 22 जून से शुरू होने वाली भारत-श्रीलंका के बीच 3 वनडे और 3 टी-20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का उप कप्तान चुना है। महक का चयन आलराउंडर खिलाड़ी के रूप में किया गया है। टीम की कप्तानी भाविका अहिरे को सौंपी गई है। राजनांदगांव की महक भारतीय टीम में जगह बनाने वालीे छत्तीसगढ़ की पहली महिला क्रिकेटर बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इस सीरीज के सभी मैच भारत की मेजबानी में खेले जाएंगे।