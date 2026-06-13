13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ की बेटी भारतीय महिला टीम की उपकप्तान, विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मान, दी एक लाख की सहायता राशि

Mehak Narwase: बीसीसीआई कैंप से लौटते ही रायपुर पहुंचीं भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम उपकप्तान महक नरवासे ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान डॉ. रमन सिंह ने सम्मान कर सहायता राशि की घोषणा की..

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Jun 13, 2026

Mehak Narwase, Chhattisgarh News, rajnandgaon news,

विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मान, दी एक लाख की सहायता राशि ( Photo - Patrika )

Mehak Narwase in indian womens team: छत्तीसगढ़ की बेटी भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान बनीं। राजनांदगांव की प्रतिभाशाली खिलाड़ी महक नरवासे ने बीसीसीआई कैंप से लौटने के बाद अपने माता-पिता के साथ रायपुर स्थित विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर महक का स्वागत किया तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

Mehak Narwase in rajnandgaon: डॉ. रमन सिंह ने की चर्चा

मुलाकात के दौरान डॉ. रमन सिंह ने महक से क्रिकेट और उसके भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि महक ने राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

आर्थिक मदद एक बड़ा प्रोत्साहन

राजनांदगांव के कौरिनभांठा क्षेत्र की रहने वाली महक नरवासे को भारतीय टीम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने की तैयारी में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए डॉ. रमन सिंह ने तत्काल एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस सहयोग को युवा खिलाड़ी के लिए बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की पहली महिला क्रिकेटर

बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने 22 जून से शुरू होने वाली भारत-श्रीलंका के बीच 3 वनडे और 3 टी-20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का उप कप्तान चुना है। महक का चयन आलराउंडर खिलाड़ी के रूप में किया गया है। टीम की कप्तानी भाविका अहिरे को सौंपी गई है। राजनांदगांव की महक भारतीय टीम में जगह बनाने वालीे छत्तीसगढ़ की पहली महिला क्रिकेटर बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इस सीरीज के सभी मैच भारत की मेजबानी में खेले जाएंगे।

कई वर्षों से छत्तीसगढ़ टीम की सदस्य

प्रदेश की खिलाड़ी महक नरवासे पिछले कई वर्ष से छत्तीसगढ़ की विभिन्न आयु वर्गों की महिला टीमों की नियमित सदस्य रही है। वे अंडर-15, 19, 23 और सीनियर महिला टीम को प्रतिनिधित्व कर चुकी है। वर्तमान में वे बेंगलूरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। एनसीए में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए ही उनका चयन भारतीय टीम में किया गया है।

अंडर-23 टी-20 ट्रॉफी में झटके 7 विकेट

महक ने वर्ष 2025-26 बीसीसीआई अंडर-23 टी-20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 विकेट झटके थे और पांच मैचों में 53 रन बनाए थे। वहीं, महक ने अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में पांच मैचों में 8 विकेट लेने के साथ ही 67 रन भी का योगदान किया था।

कोच रहे मौजूद

इस अवसर पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव योगेश बागड़ी, उपाध्यक्ष अजय पांडे, पार्षद घनश्याम लाल, रवि सिन्हा तथा कोच मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे। वहीं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने भी महक से मुलाकात कर क्रिकेट के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

यह है मैचों का शेड्यूल
पहला टी-20 मुकाबले

पहला मैच 22 जून को
दूसरा मैच 24 जून को

तीसरा मैच 27 जून को
( सभी मैच चेन्नई में खेले जाएंगे)

वनडे सीरीज

पहला मैच 30 जून,
दूसरा मैच 3 जुलाई,

तीसरा मैच 6 जुलाई
(सभी मैच पुडुचेरी में होंगे)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Jun 2026 10:50 am

Published on:

13 Jun 2026 10:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / छत्तीसगढ़ की बेटी भारतीय महिला टीम की उपकप्तान, विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मान, दी एक लाख की सहायता राशि

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Government Land Registry: खैरागढ़ जमीन मामले में बड़ा एक्शन, जांच शुरू होते ही विवादित निर्माण पर लगी रोक

Government Land Registry
राजनंदगांव

Jholachhap Doctor: राजनांदगाव में खुलेआम मरीजों की जान से खिलवाड़, ड्रिप चढ़ाकर चला गया झोलाछाप, पति से कहा-खत्म होने पर हटा देना

Jholachhap Doctor
राजनंदगांव

राजनांदगांव के 9 गांव की महिलाएं कर्ज में दबीं, वन-धन योजना के तहत लगाया लाखों का चूना

Van Dhan Yojana Scam, Chhattisgarh News, rajnandgaon news
राजनंदगांव

Block President Resignation: राजनांदगांव में कांग्रेस को बड़ा झटका, ब्लॉक अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, सामने आई यह वजह

Chhattisgarh Congress
राजनंदगांव

बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, राजनांदगांव में जर्जर बिजली पोल गिरने से 14 मवेशियों की हुई मौत

Chhattisgarh Cattle Death
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.