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बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, राजनांदगांव में जर्जर बिजली पोल गिरने से 14 मवेशियों की हुई मौत

Cattle Death: राजनांदगांव के सिंगदई गांव में गिरे हुए बिजली पोल से फैले करंट की चपेट में आने से 14 मवेशियों की मौत हो गई। हादसा तेज आंधी-तूफान के बाद हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है और वे बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

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राजनंदगांव

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Shradha Jaiswal

Jun 11, 2026

Chhattisgarh Cattle Death

Chhattisgarh Cattle Death: राजनांदगांव में जर्जर बिजली पोल गिरने से 14 मवेशियों की हुई मौत(photo-patrika)

Chhattisgarh Cattle Death: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के सिंगदई गांव में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज आंधी-तूफान के कारण रात में एक जर्जर बिजली पोल गिर गया, जिससे क्षेत्र में करंट फैल गया। सुबह खेतों की ओर गए 14 मवेशी इसकी चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और प्रभावित पशुपालकों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

Electricity Pole Collapse: रात में गिरा बिजली पोल

जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात क्षेत्र में तेज आंधी और तूफान आया था। खराब मौसम के कारण गांव के पास लगा एक पुराना और जर्जर बिजली पोल गिर गया। पोल गिरने से बिजली के तार जमीन पर फैल गए, जिससे आसपास के इलाके में करंट फैल गया। रात के समय लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन सुबह जब मवेशी उस ओर पहुंचे तो वे करंट की चपेट में आ गए। इसी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ।

सुबह खेत की ओर गए थे मवेशी

बताया जा रहा है कि सुबह जब मवेशी चरने और खेतों की ओर पहुंचे, तब वे जमीन पर फैले करंट की चपेट में आ गए। देखते ही देखते 14 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने जब बड़ी संख्या में मवेशियों को मृत अवस्था में देखा तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन और बिजली विभाग को दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में कई बिजली पोल लंबे समय से जर्जर स्थिति में हैं, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी थी। समय रहते मरम्मत या बदलाव नहीं किए जाने के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है।

जांच और मुआवजे की मांग

हादसे की सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं प्रभावित पशुपालकों ने मवेशियों की मौत पर उचित मुआवजा देने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने घटना की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही बिजली विभाग को क्षेत्र के जर्जर पोलों और तारों की जांच कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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Updated on:

11 Jun 2026 12:37 pm

Published on:

11 Jun 2026 12:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, राजनांदगांव में जर्जर बिजली पोल गिरने से 14 मवेशियों की हुई मौत

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