बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, राजनांदगांव में जर्जर बिजली पोल गिरने से 14 मवेशियों की हुई मौत

बताया जा रहा है कि सुबह जब मवेशी चरने और खेतों की ओर पहुंचे, तब वे जमीन पर फैले करंट की चपेट में आ गए। देखते ही देखते 14 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने जब बड़ी संख्या में मवेशियों को मृत अवस्था में देखा तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन और बिजली विभाग को दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में कई बिजली पोल लंबे समय से जर्जर स्थिति में हैं, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी थी। समय रहते मरम्मत या बदलाव नहीं किए जाने के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है।