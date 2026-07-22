Chhattisgarh Train Alert: 23-27 जुलाई तक रेलवे का बड़ा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द, हावड़ा रूट की एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित

Train Cancelled July 2026: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 23 से 27 जुलाई तक रेलवे के अलग-अलग सेक्शनों में नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) और कमीशनिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इस दौरान हावड़ा रूट की कई एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन बदला गया है, जबकि रायपुर मंडल में तीसरी लाइन के कार्य के कारण कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की है।