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Chhattisgarh Train Alert: 23-27 जुलाई तक रेलवे का बड़ा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द, हावड़ा रूट की एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित

Indian Railways Alert: 23 से 27 जुलाई तक रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) और कमीशनिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।
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राजनंदगांव

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Khyati Parihar

Jul 22, 2026

Chhattisgarh Trains Cancelled

ट्रेनें रद्द: Railways Big Decision: (फाइल फोटो पत्रिका)

Train Cancelled July 2026: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 23 से 27 जुलाई तक रेलवे के अलग-अलग सेक्शनों में नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) और कमीशनिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इस दौरान हावड़ा रूट की कई एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन बदला गया है, जबकि रायपुर मंडल में तीसरी लाइन के कार्य के कारण कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की है।

हावड़ा स्टेशन पर कमीशनिंग, कई एक्सप्रेस ट्रेनों का बदला संचालन

पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में प्लेटफॉर्म नंबर-24 के लिंक केबिन की कमीशनिंग के लिए 24 से 27 जुलाई तक नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य किया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनें अब हावड़ा की जगह सांतरागाछी और शालीमार स्टेशन से चलेंगी या वहीं तक सीमित रहेंगी।

Chhattisgarh Train Alert: इन एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में बदलाव

  • 12834 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस (24 व 25 जुलाई) - शालीमार स्टेशन से रवाना होगी।
  • 12859 सीएसएमटी-हावड़ा गीतांजली एक्सप्रेस (24 व 25 जुलाई) - सांतरागाछी स्टेशन पर ही समाप्त होगी।
  • 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजली एक्सप्रेस (25 व 26 जुलाई) - सांतरागाछी स्टेशन से रवाना होगी।
  • 12809 सीएसएमटी-हावड़ा मेल एक्सप्रेस (24 जुलाई) - सांतरागाछी तक ही संचालित होगी।
  • 12810 हावड़ा-सीएसएमटी मेल एक्सप्रेस (25 व 26 जुलाई) - सांतरागाछी स्टेशन से चलेगी।
  • 22893 साई नगर शिरडी-हावड़ा एक्सप्रेस (25 जुलाई) - सांतरागाछी स्टेशन पर ही समाप्त होगी।
  • 12221 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस - शालीमार स्टेशन तक संचालित होगी।
  • 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस - सांतरागाछी स्टेशन तक ही जाएगी।

रायपुर मंडल में तीसरी लाइन का काम, कई लोकल ट्रेनें रहेंगी रद्द

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भाटापारा-हथबंध सेक्शन के बीच तीसरी लाइन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए 23 और 24 जुलाई को एनआई कार्य किया जाएगा। इसके चलते कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है।

23 जुलाई को रद्द रहने वाली ट्रेनें

  • 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू
  • 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू
  • 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू
  • 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू
  • 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर
  • 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर
  • 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू

24 जुलाई को रद्द रहेगी

  • 68745 कोरबा-रायपुर मेमू पैसेंजर

इस ट्रेन का आंशिक संचालन

  • 68862/68861 झारसुगुड़ा-गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू (23 जुलाई) केवल बिलासपुर स्टेशन तक ही चलेगी। बिलासपुर-गोंदिया-बिलासपुर के बीच इसका संचालन रद्द रहेगा।
  • रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

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Updated on:

22 Jul 2026 01:23 pm

Published on:

22 Jul 2026 01:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Chhattisgarh Train Alert: 23-27 जुलाई तक रेलवे का बड़ा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द, हावड़ा रूट की एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित

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