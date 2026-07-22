राजनांदगांव को रुला गई नवजात, 18 घंटे बाद मिली बुरी खबर से भड़का आक्रोश, स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा

अभिमन्यु उदय मिश्रा ने आरोप लगाया कि ब्लड रिपोर्ट आने में देरी के कारण ऑपरेशन समय पर नहीं हो सका, जिससे नवजात की जान चली गई। संदीप सोनी ने कहा कि जिला अस्पताल में लापरवाही की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऋषि शास्त्री ने हत्या बताते हुए कहा कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि हर्ष खोबरागड़े ने स्वास्थ्य मंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शन में मयंक शुक्ला, प्रथम हरिहरणो, निमेष देशलहरे, करण साहू, सौरभ, विकास यादव और प्रशांत सिन्हा सहित अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।