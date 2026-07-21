पत्रिका की खबर का असर, महापौर ने अंतरराष्ट्रीय कलाकार विक्रम यादव की ली सुध, अस्पताल में कराया भर्ती

Rajanandgaon News: देश-विदेश में बांस वादन की मधुर तान से भारत की लोक संस्कृति का परचम लहराने वाले अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार विक्रम यादव आज गुमनामी, बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस बीच पत्रिका ने अंतरराष्ट्रीय कलाकार विक्रम यादव की बदहाल स्थिति होने की खबर प्रकाशित की। इसके बाद राजनांदगाव के महापौर मधुसूदन यादव ने तुरंत संज्ञान लिया। महापौर ने कलाकार की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार शुरू हो गया है।