राज्य की अंडर-23 टीम के संभावित खिलाडिय़ों में राजनांदगांव के आरिन द्विवेदी और बी बालाजी राव का भी चयन किया गया है। इससे जिले के क्रिकेट जगत में उत्साह का माहौल है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सभी चयनित खिलाडिय़ों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। एसोसिएशन के प्रवक्ता लक्ष्मण लोहिया ने बताया कि खिलाडिय़ों की यह उपलब्धि जिले में क्रिकेट के बढ़ते स्तर और निरंतर मेहनत का परिणाम है। आने वाले सत्र में इन खिलाडिय़ों से छत्तीसगढ़ और देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।