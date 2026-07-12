12 जुलाई 2009! जब मदनवाड़ा में गूंजीं गोलियां, SP समेत 29 जवान हुए शहीद… आज भी नहीं भूला छत्तीसगढ़ वह काला दिन

Madanwada Naxal Attack: छत्तीसगढ़ के इतिहास में 12 जुलाई 2009 का दिन हमेशा एक दर्दनाक याद के रूप में दर्ज रहेगा। आज से 17 साल पहले राजनांदगांव (वर्तमान मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला) के मदनवाड़ा क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर एक बड़ा हमला किया था। इस हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (SP) विनोद कुमार (वी.के.) चौबे समेत 29 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। यह हमला देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक माना जाता है। आज इस घटना की 17वीं बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है।