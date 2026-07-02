Naxal Free Zone: छत्तीसगढ़ में ITBP बेस कैंप बना स्कूल, विद्यार्थियों के भविष्य को मिली नई उड़ान

जिला प्रशासन का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। ITBP बेस कैंप का विद्यालय को हस्तांतरण इसी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रशासन का मानना है कि आने वाले वर्षों में इस फैसले से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन, सुरक्षित परिसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। वहीं, यह कदम इस बात का भी प्रतीक है कि जहां कभी बंदूकें सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही थीं, वहीं अब उसी स्थान पर किताबें और शिक्षा भविष्य का निर्माण करेंगी।