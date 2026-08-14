Drowning incident: खैरागढ़ में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

तालाब में डूबने से दो मासूमों की मौत (photo Patrika)
Khairagarh Drowning incident: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। छुईखदान क्षेत्र के कोपरो गांव में तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। मृतकों की पहचान 5 वर्षीय युग पिता खेलावन श्रीवास और 6 वर्षीय सूर्या पिता दिनेश पटेल के रूप में हुई है। दोनों बच्चों की मौत की खबर से परिवार के साथ-साथ गांव में भी मातम पसरा हुआ है।
जानकारी के अनुसार, घटना छुईखदान क्षेत्र के कोपरो गांव की है। तालाब में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हुई। हादसे की जानकारी सामने आते ही गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों बच्चे तालाब तक कैसे पहुंचे और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ।
इस दर्दनाक हादसे ने पूरे कोपरो गांव को झकझोर कर रख दिया है। दो परिवारों ने एक साथ अपने मासूम बच्चों को खो दिया। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। खासकर गांवों में खुले तालाब और जलस्रोत बच्चों के लिए जोखिम बन सकते हैं। ऐसे में अभिभावकों और स्थानीय लोगों से बच्चों को जलस्रोतों के आसपास अकेले नहीं जाने देने की अपील की जाती रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हादसे के कारणों और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एडिशनल एसपी रूपेश कुमार डाडेण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोपरो गांव के तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हुई है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हादसे से पहले बच्चे किसके साथ थे और तालाब तक कैसे पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद घटना से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
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