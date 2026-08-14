Drowning incident: खैरागढ़ में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हादसे के कारणों और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एडिशनल एसपी रूपेश कुमार डाडेण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोपरो गांव के तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हुई है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हादसे से पहले बच्चे किसके साथ थे और तालाब तक कैसे पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद घटना से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है।