राजनांदगांव में मिलावटखोरी पर शिकंजा, 68 हजार का जुर्माना, पनीर-मिठाई समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए

जांच टीम ने गुरुवार को हर्षिता ट्रेडर्स से शिव गोल्ड चक्की आटा, विष्णु किराना स्टोर्स कलकसा से सितार पान मसाला, एम वाय ट्रेडर्स अर्जुनी से राइस ब्रान तेल, जय शक्ति स्टोर्स अर्जुनी से राज भोग चक्की आटा, श्री बजरंग किराना स्टोर्स खुज्जी से चना दाल, शिव कुमार देवांगन किराना स्टोर्स खुज्जी से मूंग दाल, नागवानी कान्फेक्सनरी से लड्डू बर्फी, लक्ष्मीनारायण स्वीट्स से मिल्क ड्राई फ्रूट मिठाई, लक्ष्मी किराना डोंगरगांव से चायपत्ती, साहू किराना स्टोर्स छुरिया से आटा व सोयाबीन तेल, जय भोले किराना स्टोर्स टप्पा डोंगरगांव से चना सत्तू, ओलिव पिज्जा से पिज्जा, तमन्ना इंटरप्राइजेज से बिस्किट, दृष्टि फूड एंड डेयरी से पनीर, यदु डेयरी से दूध, नमो ट्रेडिंग से चीज एनालॉग, ए-1 डेयरी से पनीर, होटल एरीना से प्याज ग्रेवी, होटल ग्रैंड विस्टा से पनीर, मोती स्वीट्स से पनीर, ओम चना किराना से पास्ता, तेल व बेसन, बिंदल मिठास से पनीर, बेसन लड्डू व घेवर, काची इंटरप्राइजेज से बेसन लड्डू व मगज लड्डू तथा न्यू लीला होटल एवं स्वीट्स से बूंदी लड्डू, समोसा, भजिया व चिवड़ा के नमूने लिए गए हैं।