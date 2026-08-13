राजनांदगांव में कृषि विभाग ने 25 कीटनाशक केंद्रों पर मारा छापा, स्टॉक से लेकर लाइसेंस तक खंगाले, 5 दुकानों से माल जब्त

जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियम 1971 के तहत 20 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस पाने वालों में डुमरडीह का दुर्गा कृषि केंद्र, तिलई का सिन्हा कृषि केंद्र, लखोली नाका का छत्तीसगढ़ कृषि केंद्र, बसंतपुर का महावीर ट्रेडर्स, पुराना गंज चौक के सोनकर कृषि केंद्र और भारत कृषि केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा कोकपुर का प्रजापति कृषि सेवा केंद्र, मोहड़ का शिवम कृषि केंद्र, अरसीटोला का हरिओम कृषि केंद्र, छुरिया के साहू, आरू और लक्ष्मी कृषि केंद्र, धुसेरा का सिन्हा कृषि केंद्र, मुसराकला का हरिओम कृषि केंद्र और ढारा का पूरन एग्रोटेक भी कार्रवाई के दायरे में आए हैं।