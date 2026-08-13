Ropeway Closed: डोंगरगढ़ जाने वालों के लिए जरूरी खबर, लगातार 6 दिन तक बंद रहेगा रोपवे

Dongargarh Ropeway Closed: डोंगरगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। डोंगरगढ़ रोपवे का संचालन 13 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 तक बंद रहेगा। इस अवधि में रोपवे सेवा उपलब्ध नहीं होगी, जिसके चलते मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना होगा। रोपवे सेवा बंद रहने की जानकारी सामने आने के बाद डोंगरगढ़ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाएं। विशेष रूप से बाहर से आने वाले श्रद्धालु रोपवे के भरोसे यात्रा करने के बजाय पहले से वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखें।