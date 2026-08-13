Ropeway Closed: डोंगरगढ़ जाने वालों के लिए जरूरी खबर, लगातार 6 दिन तक बंद रहेगा रोपवे

डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी रोपवे (Photo Patrika)
Dongargarh Ropeway Closed: डोंगरगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। डोंगरगढ़ रोपवे का संचालन 13 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 तक बंद रहेगा। इस अवधि में रोपवे सेवा उपलब्ध नहीं होगी, जिसके चलते मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना होगा। रोपवे सेवा बंद रहने की जानकारी सामने आने के बाद डोंगरगढ़ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाएं। विशेष रूप से बाहर से आने वाले श्रद्धालु रोपवे के भरोसे यात्रा करने के बजाय पहले से वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखें।
प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ रोपवे का संचालन 13 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान रोपवे के माध्यम से पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक आवाजाही नहीं की जा सकेगी। रोपवे बंद रहने की वजह से मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सीढ़ियों अथवा उपलब्ध अन्य वैकल्पिक मार्गों से जाना होगा। हालांकि, रोपवे बंद रहने के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। यदि संबंधित प्रबंधन की ओर से कोई अतिरिक्त सूचना जारी की जाती है, तो उसके अनुसार सेवा बहाल होने या बंद रहने की अवधि में बदलाव की जानकारी मिल सकेगी।
घोषित कार्यक्रम के अनुसार रोपवे का संचालन 18 अगस्त 2026 तक बंद रहेगा। इसके बाद सेवा सामान्य रूप से शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, रोपवे के संचालन से जुड़ी अंतिम स्थिति के लिए संबंधित प्रबंधन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना को ही अंतिम माना जाएगा। इसलिए डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालु खासकर 13 से 18 अगस्त के बीच यात्रा कर रहे हैं तो रोपवे बंद रहने की जानकारी जरूर ध्यान में रखें। इससे मौके पर पहुंचने के बाद होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा।
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