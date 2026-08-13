BREAKING: राजनांदगांव में ED की रेड, भंसाली और नाहटा समूह के घर और ठिकानों पर छापेमारी

ED Raid in Chhattisgarh: प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने राजनांदगांव में बड़े कारोबारियों के घर और ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की है। सुबह 6 बजे वरिष्ठ अधिकारि​यों की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि ED की टीम ने DMF घोटाले से जुड़े मामले में नाहटा और भंसाली ग्रुप से जुड़े प्रतिष्ठान के ठिकानें पर रेड मारी है। शहर के सत्यम विहार कॉलोनी में यश और रोमिल नाहटा के घर और कार्यालय में जांच चल रही है। इधर कामठी लाइन में कारोबारी मनीष भंसाली के घर ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है।