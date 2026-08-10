Chhattisgarh News: विकास की नींव से भव्य ऑडिटोरियम तक, राजनांदगांव में एक साथ कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 2000 सीटर ऑडिटोरियम राजनांदगांव के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगा। इसमें बड़े आयोजनों के लिए पर्याप्त सुविधाएं, पार्किंग, कॉरिडोर तथा करीब एक हजार लोगों के एक साथ बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। यह राजनांदगांव सहित आसपास के नगरीय क्षेत्रों के लिए भी बड़े आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में अतिरिक्त 10 एमएलडी जल शोधन संयंत्र की आवश्यकता बताई, गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम के पीछे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विवाह व सामाजिक आयोजनों के लिए शेड और अतिरिक्त कक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा।