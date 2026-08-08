Chhattisgarh Tourism: गुजरात में छाया छत्तीसगढ़ पर्यटन, 100 वर्ग मीटर में सजा आकर्षक पवेलियन, दिखी राज्य की प्राकृतिक-सांस्कृतिक विरासत

Chhattisgarh Tourism Board: छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को लगातार विस्तार मिल रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF) में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने प्रभावी सहभागिता करते हुए राज्य की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और रोमांचक पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय पर्यटन बाजार के सामने प्रस्तुत किया। इसी क्रम में गुजरात के गांधीनगर में 6 से 8 अगस्त तक आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की प्रभावी सहभागिता राज्य की पर्यटन संभावनाओं को देशभर के पर्यटन बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनी है।