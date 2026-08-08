Religious Controversy: रायपुर में भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी, क्रिश्चियन फोरम अध्यक्ष गिरफ्तार

पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की तकनीकी जांच कर रही है। अधिकारियों की नजर संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट्स, अकाउंट्स और उनके प्रसार पर है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवादित सामग्री सबसे पहले किस अकाउंट से सामने आई और इसके बाद किन-किन लोगों ने इसे साझा या प्रसारित किया। जांच के दौरान पोस्ट की तारीख, समय, मूल अकाउंट और संबंधित कमेंट्स की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कथित टिप्पणी किस संदर्भ में की गई थी और पूरे मामले में अन्य लोगों की कोई भूमिका है या नहीं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों से जुड़ी किसी भी सामग्री को बिना सत्यापन के साझा न करें। पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने से भी बचने की अपील की है।