8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh Job Alert 2026: बिजली कंपनी में 1235 पदों पर बंपर भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा मौका

Chhattisgarh Govt Jobs: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ (CSPC) ने 1235 पदों पर बंपर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। AE, JE, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्लांट अटेंडेंट समेत कई पदों पर भर्ती होगी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 08, 2026

Chhattisgarh Job Alert 2026

Chhattisgarh Job Alert 2026: बिजली कंपनी में 1235 पदों पर बंपर भर्ती(photo-patrika)

Chhattisgarh Job Alert 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ (CSPC) ने कुल 1235 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के तहत सहायक अभियंता (AE), कनिष्ठ अभियंता (JE), प्लांट अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर एवं स्टाफ, विधि विभाग, वित्त अधिकारी और सुरक्षा विभाग सहित कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया राज्य की तीनों पावर कंपनियों में संचालित होगी।

Chhattisgarh Government Jobs: मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद पावर कंपनियों में बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि इससे एक ओर युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बिजली सेवाओं के संचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार है, जब पावर कंपनियों में इतनी बड़ी संख्या में भर्ती की जा रही है।

किस कंपनी में कितने पद?

भर्ती अभियान के तहत कुल 1235 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में 547 पद, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में 96 पद, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 415 पद तथा तीनों पावर कंपनियों के कॉमन कैडर के लिए 177 पद निर्धारित किए गए हैं। इन पदों पर तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों श्रेणियों में भर्ती की जाएगी।

श्रेणीवार पदों का विवरण

भर्ती में विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल किए गए हैं। इनमें द्वितीय श्रेणी (क्लास-II) के 189 पद, तृतीय श्रेणी (क्लास-III) के 711 पद और चतुर्थ श्रेणी (क्लास-IV) के 335 पद शामिल हैं। इस भर्ती अभियान में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सबसे अधिक 400 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के हैं, जबकि 300 पद प्लांट अटेंडेंट, 146 पद सहायक अभियंता (AE) और 122 पद कनिष्ठ अभियंता (JE) के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर एवं स्टाफ, विधि, वित्त और सुरक्षा विभाग में भी भर्ती की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी पूरी

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) विभाग ने भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है।

कब से शुरू होंगे आवेदन?

फिलहाल केवल भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन तिथि, परीक्षा तिथि, पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य नियमों की विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें। आवेदन प्रक्रिया, विस्तृत विज्ञापन और परीक्षा संबंधी सभी जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट www.cspc.co.in पर जारी की जाएगी।

Chhattisgarh Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम, प्रदेशभर में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Rain Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 12:36 pm

Published on:

08 Aug 2026 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Job Alert 2026: बिजली कंपनी में 1235 पदों पर बंपर भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा मौका

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Tourism: गुजरात में छाया छत्तीसगढ़ पर्यटन, 100 वर्ग मीटर में सजा आकर्षक पवेलियन, दिखी राज्य की प्राकृतिक-सांस्कृतिक विरासत

Chhattisgarh Tourism
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अब ATM से मिलेगा राशन, रायपुर सहित 3 शहरो में हुई शुरुवात, लंबी कतार से मिलेगी मुक्ति

Chhattisgarh News
रायपुर

Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ सरकार ने 700 शिक्षकों का किया तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी की सूची, देखिए नाम

Chhattisgarh teachers transfer list
रायपुर

DFO Transfers: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 24 IFS अधिकारियों तबादला, देखें पूरी लिस्ट

DFO Transfers
रायपुर

Success Story: "हर इंसान का अपना एवरेस्ट होता है" रायपुर की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही काम्या का प्रेरक संदेश

Success Story
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.