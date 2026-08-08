Chhattisgarh Job Alert 2026: बिजली कंपनी में 1235 पदों पर बंपर भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा मौका

भर्ती में विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल किए गए हैं। इनमें द्वितीय श्रेणी (क्लास-II) के 189 पद, तृतीय श्रेणी (क्लास-III) के 711 पद और चतुर्थ श्रेणी (क्लास-IV) के 335 पद शामिल हैं। इस भर्ती अभियान में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सबसे अधिक 400 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के हैं, जबकि 300 पद प्लांट अटेंडेंट, 146 पद सहायक अभियंता (AE) और 122 पद कनिष्ठ अभियंता (JE) के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर एवं स्टाफ, विधि, वित्त और सुरक्षा विभाग में भी भर्ती की जाएगी।