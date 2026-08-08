Chhattisgarh IAS Transfer: 5 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना, राज्य शासन ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh IAS Transfer: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पांच परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2020 और 2024 बैच के अधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी में फेज-2 प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। प्रशिक्षण से 21 अगस्त 2026 को कार्यमुक्त होने के बाद सभी अधिकारी अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।