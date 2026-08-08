Chhattisgarh B.Ed-D.El.Ed Admission 2026: प्रवेश काउंसलिंग शुरू, 12 अगस्त तक करें आवेदन, जानें पूरा शेड्यूल

Chhattisgarh B.Ed-D.El.Ed Admission 2026: छत्तीसगढ़ में बीएड (B.Ed) और डीएलएड (D.El.Ed) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए प्रवेश काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही शासकीय एवं निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन और विकल्प (चॉइस) फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।