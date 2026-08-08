AIIMS Raipur: 18 लाख से अधिक डिजिटल ओपीडी पंजीकरण के साथ एम्स रायपुर देश में पांचवें स्थान पर

स्कैन एंड रजिस्टर द्वारा ओपीडी में 25 करोड़ से अधिक पंजीकरण भारत के डिजिटल हैल्थ सिस्टम में लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ओपीडी पंजीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण ने मरीजों की सुविधा काफी बढ़ा दी है। इससे स्वास्थ्य दक्षता में भी सुधार हुआ है। यह उपलब्धि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की परिवर्तनकारी क्षमता दर्शाती है। - डॉ. सुनील कुमार बरनवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली