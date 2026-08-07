Retired Employees DA Hike: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने DA बढ़ाकर 58% किया

Pensioners DA Hike: रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत (photo source- Patrika)
Retired Employees DA Hike: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) ने सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों की मांगों के बीच बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने लंबित पेंशन, ग्रेच्यूटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। पिछले कुछ समय से सेवानिवृत्त प्राध्यापक और वैज्ञानिक लंबित पेंशन, ग्रेच्यूटी, एरियर और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि सभी लंबित मामलों का चरणबद्ध तरीके से निराकरण किया जा रहा है और पात्र कर्मचारियों को जल्द राहत देने का प्रयास जारी है।
विश्वविद्यालय के अनुसार, हाल के वर्षों में सेवानिवृत्त हुए 42 प्राध्यापकों और वैज्ञानिकों में से 15 को 90 प्रतिशत अंतरिम पेंशन स्वीकृत कर उसका भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा 15 अन्य पेंशन प्रकरण स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय को सत्यापन के लिए भेजे गए हैं। जैसे ही इन मामलों को मंजूरी मिलेगी, संबंधित कर्मचारियों की पेंशन भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं 12 अन्य पेंशन प्रकरण अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं, जिनका जल्द निराकरण करने का दावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है।
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तों और उनके अनुपालन में तकनीकी विसंगतियां सामने आई हैं। इन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय के लेखा नियंत्रक और स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय ने कुछ मामलों में आपत्तियां दर्ज की हैं। इन विवादों के अंतिम समाधान तक कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए मानवीय आधार पर 90 प्रतिशत अंतरिम पेंशन दी जा रही है।
विश्वविद्यालय ने बताया कि जिन मामलों में नियमों को लेकर अस्पष्टता है, उन्हें अंतिम निर्णय के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। सरकार से मार्गदर्शन मिलने के बाद सभी लंबित मामलों का स्थायी समाधान किया जाएगा और पात्र कर्मचारियों को नियमित पेंशन तथा अन्य देय राशि का भुगतान किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में भी वृद्धि की घोषणा की है। अब पेंशनरों को 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत मानी जा रही है।
सेवानिवृत्त प्राध्यापक लंबे समय से लंबित पेंशन, ग्रेच्यूटी, एरियर और DA बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर वे आंदोलन भी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है और हर मामले में नियमानुसार तेजी से कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र कर्मचारी का भुगतान अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक ओर जहां रिटायर्ड कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है, वहीं दूसरी ओर लंबित पेंशन और ग्रेच्यूटी मामलों के समाधान की प्रक्रिया तेज करने का दावा भी किया है। फिलहाल कई मामलों में सत्यापन और शासन स्तर पर मार्गदर्शन का इंतजार है, लेकिन विश्वविद्यालय का कहना है कि सभी पात्र कर्मचारियों को जल्द राहत देने की दिशा में काम किया जा रहा है।
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