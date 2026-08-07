Retired Employees DA Hike: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने DA बढ़ाकर 58% किया

Retired Employees DA Hike: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) ने सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों की मांगों के बीच बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने लंबित पेंशन, ग्रेच्यूटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। पिछले कुछ समय से सेवानिवृत्त प्राध्यापक और वैज्ञानिक लंबित पेंशन, ग्रेच्यूटी, एरियर और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि सभी लंबित मामलों का चरणबद्ध तरीके से निराकरण किया जा रहा है और पात्र कर्मचारियों को जल्द राहत देने का प्रयास जारी है।