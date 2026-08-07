August Holiday Calendar 2026: अगस्त में 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल, छत्तीसगढ़ के बैंकों में इतने दिन नहीं होगा काम, देखें लिस्ट

Holiday 2026: अगस्त का महीना हर साल त्योहारों और छुट्टियों की सौगात लेकर आता है। बच्चों के लिए यह महीना खास होता है, क्योंकि स्कूलों में त्योहारों के चलते कई दिनों की छुट्टियां मिलती हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों और सरकारी कर्मचारियों को भी सार्वजनिक अवकाश का लाभ मिलता है। अगर आप अगस्त में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं या बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो पहले छुट्टियों की तारीखें जरूर देख लें।