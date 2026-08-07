August Holiday Calendar 2026: अगस्त में 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल, छत्तीसगढ़ के बैंकों में इतने दिन नहीं होगा काम, देखें लिस्ट

अगस्त में छुट्टियों की बहार! (फोटो सोर्स- AI)
Holiday 2026: अगस्त का महीना हर साल त्योहारों और छुट्टियों की सौगात लेकर आता है। बच्चों के लिए यह महीना खास होता है, क्योंकि स्कूलों में त्योहारों के चलते कई दिनों की छुट्टियां मिलती हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों और सरकारी कर्मचारियों को भी सार्वजनिक अवकाश का लाभ मिलता है। अगर आप अगस्त में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं या बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो पहले छुट्टियों की तारीखें जरूर देख लें।
अगस्त 2026 में हरेली, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। इन त्योहारों के चलते स्कूलों में चार दिन का अवकाश रहेगा, जबकि बैंकों और सरकारी कार्यालयों में भी अलग-अलग तिथियों पर छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में पहले से योजना बनाकर आप किसी भी असुविधा से बच सकते हैं।
यानी अगस्त महीने में विद्यार्थियों को इन चार प्रमुख त्योहारों पर स्कूलों से छुट्टी मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश की सूची के अनुसार अगस्त 2026 में इन दिनों सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे-
अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है, तो इन तारीखों का ध्यान रखें-
इसके अलावा 9, 16, 23 और 30 अगस्त को रविवार होने के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। यानी अगस्त महीने में बैंकों में कई दिनों तक कामकाज नहीं होगा। इसलिए जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश की सूची जारी कर दी है, जिसे राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया जा चुका है। सरकारी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में कर्मचारियों को कुल 107 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। इनमें 18 सार्वजनिक अवकाश, 28 सामान्य अवकाश (शनिवार और रविवार को छोड़कर), 61 ऐच्छिक (ऑप्शनल) अवकाश शामिल हैं। इस कैलेंडर का लाभ सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।
इस वर्ष कुछ प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि व दीपावली को रविवार को पड़ रहे हैं। इसलिए इन अवसरों पर अलग से सरकारी छुट्टी नहीं मिलेगी।
अगस्त में लगातार त्योहारों और बैंक अवकाश के कारण कई दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। वहीं स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में भी अलग-अलग तिथियों पर छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में यदि आपको बैंक, स्कूल या किसी सरकारी कार्यालय से जुड़ा जरूरी काम करना है, तो छुट्टियों की सूची देखकर पहले से अपनी योजना बना लें। इससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा।
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