Raipur: कल्याण ज्वेलरी शॉप में डकैती की साजिश नाकाम, दिल्ली-बिहार के तीन आरोपियों को चाकू, पिस्टल के साथ पुलिस ने दबोचा

मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी नार्थ दीपमाला कश्यप ने बताया कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत बुधवार रात मुखबिरों से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध युवक गैस कटर की तलाश में हैं। ये युवक प्लेटफॉर्म नंबर-7 के पीछे नई सड़क पर इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर तीनों युवकों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में दिल्ली का देवांश शर्मा और सुशांत कुमार पासवान और बिहार के मुज्जफरपुर से मयंक सिंह शामिल हैं। आरोपियों के पास से पिस्टल, चाकू बरामद हुआ है।