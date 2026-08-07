शिक्षक की पिटाई से छात्र के 3 दांत टूटे, जबड़ा फटा! रायपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल पर उठे कई सवाल

Student Assault: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के भनपुरी स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में तीसरी कक्षा के एक छात्र के साथ कथित मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक की पिटाई से छात्र के तीन दांत टूट गए और उसका जबड़ा फट गया। घायल बच्चे की हालत ऐसी है कि वह ठीक से बोल और खाना नहीं खा पा रहा है। फिलहाल उसे पाइप के जरिए दूध पिलाया जा रहा है। मामले को लेकर परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।