छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा विवाद में बड़ा अपडेट, CGPSC ने कहा- भ्रामक जानकारी से रहें सावधान

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर परीक्षा-2024 के प्रारंभिक परिणाम पर जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने कहा कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर जिन नामों को लेकर विवाद खड़ा किया गया, वे अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दर्ज वास्तविक नाम हैं और पूरी भर्ती प्रक्रिया इन्हीं के आधार पर संचालित हुई। आयोग ने सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों का भी खंडन किया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यूज और स्पेस रानी जैसे नामों के अभ्यर्थियों पर सवाल उठाए थे। जिसका आयोग ने खंडन किया था।