CGPSC Paper Leak: “बस्तर में लोग मर रहे हैं, मंत्री अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं”… PCC चीफ बाजे ने BJP पर ज़ोरदार हमला बोला

CGPSC Paper Leak: दिल्ली दौरे से लौटने के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने CGPSC, पेपर लीक, स्वास्थ्य व्यवस्था और कांग्रेस की आगामी रणनीति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान जिन मुद्दों को उठाकर सत्ता हासिल की, अब उन पर जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की है। बैज ने कहा कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और आने वाले समय में पार्टी प्रदेशभर में प्रशिक्षण अभियान चलाकर अपनी राजनीतिक रणनीति को और धार देगी।