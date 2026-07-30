Divyangjan Loan Scheme: दिव्यांगजनों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का नया स्कीम, 50 लाख तक लोन पर कम ब्याज

Chhattisgarh Government Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष पहल कर रही है। दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बैठक में बताया गया कि लाभार्थियों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण, सब्सिडी और व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को 50 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।